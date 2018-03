Dragnea îl AVERTIZEAZĂ pe Maior, după DECLARAȚIILE de la comisia SRI: 'Cred că nu a făcut bine...' (VIDEO)

Liviu Dragnea îi dă replica lui Ovdiu Marios, după ce fostul șef al SRI a spus că șeful PSD și Laura Codruța Kovesi participau la petrecerile date în sediile Serviciului. (Detalii AICI)

Dragnea

”Domnul Maior a ascuns foarte multe lucruri ieri. Din păcate, cred că n-a făcut bine”, a declarat Dragnea.

Întrebat la ce informații anume se referă, șeful PSD a susținut că va vorbi atunci când va fi chemat la Comsiia parlamentară de control SRI.

“ Când o să am loc să ajung şi eu la comisie o să spun şi eu multe lucruri.", a spus Liviu Dragnea.

La insistența jurnaliștilor de a da mai multe informații, acesta a adăugat că " nu ameninţ pe nimeni. Tot îi dau semnale domnului Manda, poate îi dau un mărţişor. ".

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.