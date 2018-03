Ecaterina Andronescu, atac la adresa conducerii PSD. Ce spune fostul ministru despre candidatura sa la Congres

Senatorul Ecaterina Andronescu a lansat un atac dur la adresa actualei conduceri a PSD.

Ea acuză faptul că partidul îşi încalcă propriul regulament forţând candidatura unor membri care nu au recomandarea organizaţiei din care fac parte.

Fostul ministru al Educaţiei a mai spus că ia în calcul o candidatură pentru funcțiile de președinte executiv sau secretar general al PSD la Congresul de sâmbăta aceasta.

"În comitetul executiv s-a stabilit că organizaţia din care face parte candidatul face o recomandare pentru poziţia de vicepreşedinte regional, nu s-a stabilit nimic în legatură cu preşedinte executiv şi, respectiv, cu secretarul general şi aş fi vrut să clarific aceste lucruri. Domnul secretar Neacşu confirmă că s-ar fi discutat, dar eu am fost foarte atentă şi acest lucru nu s-a discutat. Am întrebat dacă în situaţia în care se depune candidatura fără această recomandare se ia în calcul sau nu, răspunsul a fost că da, se ia in calcul", a afirmat Ecaterina Andronescu, la Realitatea TV.

Întrebată dacă interesul faţă de procedura de nominalizare înseamnă că va candida, Ecaterina Andronescu a declarat că se gândeşte foarte serios şi joi, ultima zi în care se pot depune candidaturile, va anunţa acest lucru.