Eugen Tomac, președinte executiv PMP, a adus un omagiu la Ambasada Slovaciei jurnalistului asasinat "pentru că a avut curajul să scrie despre corupția din țara lui" (FOTO, VIDEO)

Într-o perioadă în care presa este amenințată continuu, am asistat neputincioși la un nou atac la adresa libertății de exprimare. Este vorba despre asasinarea jurnalistului de investigații slovac Jan Kuciak.

Eugen Tomac, președinte executiv PMP, a mers la Ambasada Slovaciei pentru a aduce un omagiu și pentru a-și exprima “solidaritatea și atașamentul față de un principiu de bază al unei societăți democratice - libertatea de exprimare.”

