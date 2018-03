Eurodeputată, atac furibund la adresa Vioricăi Dăncilă: Este ”omul de paie” al lui Liviu Dragnea (VIDEO)

Viorica Dăncilă, atacată dur de foştii colegi din Parlamentul European. Eurodeputata Ana Gomes a lansat un atac furibund la adresa acesteia, pe care a numit-o "premierul de paie" al lui Liviu Dragnea. Schimbul de replici vine după ce Viorica Dăncilă a catalogat drept neinspirate declaraţiile Anei Gomes care spusese că, dacă cineva dezinformează Bruxellesul în privinţa justiţiei din România, acela este chiar Guvernul PSD-ALDE, informează B1 TV.

