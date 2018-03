FLORIN CĂLINESCU, despre întâlnirea Dăncilă - Timmermans: “V-a surprins primenindu-vă la LIGHEAN?”

Actorul Florin Călinescu a criticat dur într-un clip postat pe contul său de Facebook refuzul Viricăi Dăncilă de a oferi informații despre discuțiile cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.

“Domnu’ Viorica, prim ministrul, s-a intalnit cu prim vicepresedintele Comisiei Europene , Frans Timmermans. Viorica nu vrea sa ne zica nimic despre cele discutate. Uite, asa! Da’ ce s-a intamplat, draga? Era la dumneavoastra in iatac? V- a surprins primenindu-va la lighean? A proptit un picior in usa, incercand sa va abuzeze? Si-a trecut o mana prin freza aia misto a lu’ matale? Nu cunoasteti engleza? A intrebat omu’ de treburi oficiale, de exemplu de justitie si ati inteles ca vrea o dulceata cu apa rece? Frans, daca ai fost mitocan, sa iti fie obrazului! Domnu’ Viorica, acum sunteti angajata in slujba noastra, a tuturor romanilor, pe banii nostri. You are not the queen of Belina!”, a comentat Florin Călinescu atitudinea prim-ministrului.