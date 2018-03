Fost ministru al Sănătăţii reacţionează la GAFA lui Dăncilă: „Nu o să ajungem foarte departe cu glumițe și miștouri” (FOTO,VIDEO)

Vlad Voiculescu, fostul ministru al sănătăţii, a precizat că nu gafele premierului Dăncilă sunt principala problemă a crizei de imunoglobulină, „ci măsurile domnilor Bodog, Buicu, Grindeanu, Tudose și Dragnea” ce au ucis oameni.

De asemenea, fostul ministru a reacţionat la reacţiile oamenilor în legătură cu această problemă şi a transmis că „nu o să ajungem foarte departe cu glumițe și miștouri, nu o să ajungem prea departe daca ne uităm doar la ceea ce spun cei care au funcții și ignorăm ceea ce fac”.

