Fostul președinte al Bulgariei: Românii vin în Bulgaria pentru mâncare mai ieftină, bulgarii merg în România pentru medicamente mai ieftine

Rosen Plevneliev, fostul preşedinte al Bulgariei, a precizat că „românii vin în Bulgaria să cumpere mâncare mai ieftină, bulgarii merg în România să cumpere medicamente mai ieftine”, după ce Ruse și Giurgiu s-au unit datorită Uniunii Europene.

De asemenea, fostul preşedinte bulgar a recunoscut şi că România a avansat considerabil față de Bulgaria în ultimii ani, informează PRO TV.

„Bulgaria și România au fost divizate timp de secole. A existat un singur pod. Pe de o parte era Giurgiu, unde exista o uzină chimică de unde era poluat Ruse, iar în Ruse oamenii se plângeau de asta, dar existau alte fabrici care făceau același lucru. Astăzi însă aceste două orașe, Ruse și Giurgiu, care nu aveam absolut nimic în comun, au devenit un singur oraș, tocmai datorită Uniunii Europene. Au un plan de dezvoltare comun, românii vin în Bulgaria să cumpere mâncare mai ieftină, bulgarii merg în România să cumpere medicamente mai ieftine. S-au unit într-un mod fantastic”, a explicat fostul președinte. Acesta recunoaște și beneficiul major al Bulgariei din relațiile bune cu țara noastră: “România a devenit principala sursă de turiști pentru Bulgaria, alături de Grecia, cu peste 1 milion de turiști. România este un prieten minunat al Bulgariei, am făcut multe lucruri împreună. România, în urmă cu cinci ani, era din multe puncte de vedere în urma Bulgariei. Astăzi este mult înaintea noastră și există două motive pentru acest mare succes al României. Unul este mărimea țării, a economiei. Iar celălalt este reforma făcută mai ales în Justiție. Asta a motivat mulți investitori să meargă în România. Astăzi, din 10 investiții făcute în regiune, 8 se fac în România, iar pentru două se bat Bulgaria și Serbia. Așa că România are rezultate foarte bune, economia crește cu 8%, asta înseamnă mai mult decât China. Deci astăzi România joacă într-o altă ligă!”, a explicat Plevneliev.

În schimb, acesta a scos în evidenţă riscurile la care trebuie să fie atentă țara noastră, susţinând că oficialii români trebuie să se „asigure ca ţara să nu se întoarcă înapoi” de unde a plecat.

„Felicitări României, dar democrația se poate inversa, așa cum am văzut în multe țări. Reformele se pot întoarce și pot fi distruse, rezultatele bune pot fi puse la îndoială de politicieni iresponsabili. Asta vedem astăzi în Parlamentul României, cum se încearcă blocarea unor instituții importante. Pe de altă parte, din Bulgaria urmărim ce se întâmplă în România și ne spunem ce realizări are lupta anticorupție, este un miracol, însă ne punem și unele întrebări. Multe întrebări. Este cu adevărat independentă? Sau are cea mai mare putere din țară? De exemplu viitorul politic al fostului prim ministru Victor Ponta a fost distrus, dar nu știu dacă s-a mai întâmplat ceva până astăzi. România a făcut reforme curajoase, ar trebui să continue să curețe instituțiile publice, sunteți în fața noastră! Dar să vă asigurați și că nu vă întoarceți înapoi!” a mai spus Rosen Plevneliev.