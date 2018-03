Gabriela Firea: Cel mai important este să nu mai repetăm greșelile pe care l-am făcut în ultimul an (VIDEO)

Gabriela Firea a fost aleasă la Congresul PSD de sâmbătă în funcția de vicepreședinte pentru regiunea București-ilfov. Într-o intervenție pentru Știrile B1 TV, aceasta a precizat, referindu-se la noua echipă de conducere a partidului, că este important să nu se repete greșelile făcute în ultimul an.

”Cel mai important este să nu mai repetăm greșelile pe care l-am făcut în ultimul an. Am avut două crize politice, două schimbări de guverne și de prim-miniștri, iar după analiza pe care am realizat-o, am constatat că nu am avut în vedere faptul că pentru realizarea programului de guvernare este necesară o comunicare și o colaborare prefecte între echipa politică și echipa guvernamentală, precum și relația cu reprezentanții coaliției de guvernământ.

Câtă vreme unii oameni ajung în anumite posturi ministeriale sau guvernamentale și uită că au fost propulsați de un partid politic care a câștigat alegerile, nu este în regulă.

Eu am spus că a fost o relație deficitară de comunicare și colaborare între conducerea partidului și conducerile guvernelor”, a declarat Gabriela Firea.