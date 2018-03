Gabriela Firea, înainte de CEx-ul PSD: Miniștrii care nu își fac datoria trebuie să plece (VIDEO)

Primarul Capitalei Gabriela Firea a declarat luni dimineață, înaintea ședinței Comitetului Executiv Național al PSD, că la Congresul de pe 10 martie, va candida pentru o funcție de vicepreședinte, dacă va avea susținerea colegilor.

De asemenea, Firea i-a criticat pe miniștrii care, susține aceasta, blochează proiecte importante de la Primăria Capitalei, precizând că dacă în continuare termenele unor proiecte nu vor fi respectate, va cere ca miniștrii în cauză să plece.

”Am spus că nu fac parte din nicio tabără, nici pro, nici anti Dragnea, pentru că eu fac parte din PSD. Noi ne raportăm la cetățeni, la români, în cazul meu, și la bucureșteni, și inclusiv președintele nu este de acord cu aceste tabere și aceste zone de interes care s-au creat în partid. Cu toții am decis că este momentul să luăm atitudine în fața celor care consideră că este mai presus proiectul personal decât proiectul național.

Dacă voi avea susținerea colegilor de la București și a organizației de femei, voi candida pentru un post de vicepreședinte național, dar asta nu mă împiedică, ca, în momentul în momentul în care voi considera că, în continuare, proiectele Capitalei sunt blocate, (...) eu nu mai aștept așa cum am făcut până acum. Am iertat, am sperat din nou. Nu, îmi dau demisia, măcar consider că nu am o voce în CEx și în BPN.

Mi-aș dori să aflu motivul prentru care sunt puse bețe în roate primarului Capitalei. (...) E vorba despre oameni care lucrează în ministere de ani de zile, care spun de fiecare dată «eu sunt aici, eu sunt peren, precum bradul în vârf de munte», iar acești oameni reprezintă interese financiare foarte importante”, a declarat Firea.

În acest context, edilul a făcut un apel atât la liderul PSD, Liviu Dragnea, cât și la premierul Viorica Dăncilă.

”Fac apel și la președintele partidului și a garantat susținere în perioada următoare. Am făcut apel și la doamna prim-ministru și i-am spus că un ministru nu are voie să spună că el nu poate pentru că nu-l lasă directorii pentru că directorii, dacă ar realiza o minimă verificare, ar constata că au interese financiare.

Până la urmă, un minister este asumat politic și ministrul, dacă nu este în stare să-l conducă și se lasă subjugat de directori, înseamnă cu nu e bun de ministru și aici intervine problema politică și voi spune de fiecare dată, atât cât voi putea, ce miniștri își fac treaba și ce miniștri nu își fac treaba, nu în relație cu mine. Sunt convinsă că cei care blochează proiectele Capitalei, blochează și proiectele din țară”, a spus Firea.

Întrebată dacă în acest moment ar fi nevoie de o remaniere a Guvernului, aceasta a declarat: ”În momentul în care termenele vor fi depășite, eu voi reacționa și îmi voi da demisia din toate funcțiile politice, rămânând simplu membru de partid, dar voi propune ca miniștrii care nu își fac datoria în interesul cetățenilor, să plece. Ei vin, stau câteva luni, pleacă, își trec în CV o funcție foarte importantă, dar partidul răspunde”.