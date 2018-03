Horia Georgescu, DEZVĂLUIRI INCENDIARE despre relaţia cu GEORGE MAIOR: „Mai fumam şi un trabuc, beam şi un pahar de whisky” (VIDEO)

Fostul şef al ANI Horia Georgescu a oferit informaţii în exclusivitate despre relaţiile persoanle avute cu fostul director SRI, George Maior. Acesta a precizat că dincolo de cadrul instituţional formal, cei doi au purtat discuţii informale, "la un trabuc şi un pahar de whisky".

„Întotdeana discuţiile aveau şi componentă instituţională, despre anumite dosare în mod punctual vorbeam despre lucruri instituţionale detaliat. Era normal (n.r să se intereseze asupra dosarelor ANI) pentru că era un protocol între cele două instituţii. Eu îmi asum dosarele şi parcursul dosarelor ANI. Dacă cineva a folosit buna mea credinţă într-un interes personal, sunt sigur că aceste lucruri vor ieşi la iveală. Discuţia se purta pe un ton amical, era un respect reciproc, dar discuţiile aveau un ton relaxat, uneori mai fumam şi un trabuc, beam şi un pahar de whisky. Discutam relaxat, dar aplicat”, a declarat Horia Georgescu, la B1 TV.

Recent, Horia Georgescu a vorbit despre George Maior într-un interviu la Antena 3 în care a susţinut că fostul şef al SRI a minţit în faţa comisiei de control a Serviciului. Georgescu a vorbit și despre unele întâlniri pe care George Maior le-ar fi organizat la vila de protocol K2 și la care ar fi participat mai mulți judecători.

