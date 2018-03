IMAGINI INCREDIBILE! Momente tandre, între CARMEN DAN și Comisarul european CHRISTOS (VIDEO)

Momente tandre între ministrul de Interne, Carmen Dan și Comisarul european pentru protecție civilă, Christos Stylianides, au fost surprinse în timpul vizitei pe care oficialul european a desfășurat-o în România.

În imaginile publicate de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, se vede cum în timpul lansării oficiale a platformei fiipregatit.ro, platforma națională de pregătire pentru situații de urgență, Comisarul European o îmbrățișează discret pe ministrul de Interne, Carmen Dan.

La acest eveniment a fost prezent alături de cei doi, și Raed Arafat.

