INCENDIAR! CARMEN DAN a fost DENUNȚATĂ de un fost ofițer: A condus personal represiunea din Piața Victoriei

Dumitru Rentea, ofițer în rezervă, a explicat în detaliu de ce ministrul de Interne este principalul responsabil pentru violențele comise de jandarmi împotriva protestatarilor pașnici.

"Centrul National de Conducere Integrata a 'situatiilor speciale' (CNCI), componenta operativa a CNCAOP, functioneaza permanent, 24/7, in subordinea nemijlocita a ministrului, deservita de politisti politici - aflati, nu in subordinea legii, ci in subordinea vointei persoanei fizice numita ministru al afacerilor interne. (...) Prin fisa de post, inspectorul general al IGJR este subordonat, nelegal, oamenilor politici, respectiv ei, ministrului afacerilor interne, si unui secretar de stat al MAI, infatisat, nelegal, in uniforma de militar (militar e doar cel ce ocupa o functie militara, potrivit Statutului cadrelor militare) ", sustine Dumitru Rentea.

Ofițerul în rezervă o acuză pe Carmen Dan că a mințit când a negat că este responsabilă de cele întâmplate:

"Minte. Potrivit art. 13 alin. (5) din OUG nr. 30/2007 si HG nr. 1152/2014 ministrul este cel care dispune interventiile jandarmeriei, actiunile operative ale Politiei si misiunile pompierilor. Prefectul nu mai are competenta de a 'decide interventia pentru restabilirea ordinii publice' din 2004, odata cu adoptarea Legii nr. 31/2004 pentru modificarea Legii nr. 60/1990. Ca nu este legal, Carmen Daniela Dan stie, afirmand ca 'nici un ministru de interne nu conduce o actiune operativa a structurilor ministerului. Cine face asta comite un abuz!'. Nu este mai simplu, doamna ministru, sa va executati obligatia data de lege si sa aprobati Regulamentul de organizare si functionare al MAI? Atunci toata lumea s-ar indrepta impotriva secretarului general al MAI si al inspectorului general al IGJR, pentru ca acestia raspund legal pentru actele si activitatea lor, fiind functionari publici", mai scrie ofițerul în rezervă .