Întâlnire de urgență: Liderii coaliției discută despre remanierea guvernamentală (VIDEO)

Continuă neînțelegerile în coaliția de guvernare. Liderii PSD și ALDE, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, s-au reunit de urgență luni după-amiază pentru a pune la punct ultimele detalii înainte de remanierea guvernamentală, informează B1 TV.

Pe de o parte, se vorbește deja despre miniștrii care vor fi remaniați. Printre aceștia se află cel al Economiei, Dănuț Andrușcă, al Culturii, George Ivacșu, ministrul Sporturilor, Ioana Bran, sau ministrul Turismului, Bogdan Trif.

Pe de altă parte, Călin Popescu Tăriceanu a anunțat că ALDE nu va remania pe nimeni.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.