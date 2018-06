Judecătorul CCR Petre Lăzăroiu iese la RAMPĂ:'Am fost interceptat! Mă uitam în fiecare dimineață ca să văd mascații'

Judecătorul CCR Petre Lăzăroiu a făcut o serie de mărturisiri care zguduie justiţia din România! Acesta a declarat că a fost interceptat, fiind informat înainte despre această acţiunet, fără să spună cine i-a oferit inforaţiile.

”Am fost interceptat. Voiam să îmi cumpăr o cabană de vânătoare. Am întrebat pe cineva dacă are o cabană scoasă la vânzare. M-au pus în legătură cu un director. Astea erau discuțiile mele cu el. Și, pentru că el a fost interceptat, am fost și eu interceptat. Și s-a ajuns la Băsescu, era președinte. A zis că nu îl interesează. Asta se întâmlpa în aprilie 2011. Mi s-a spus că s-a dat mandat de interceptare. În mod normal ar trebui să existe un dosar. Mă uitam să văd, în fiecare dimineață, dacă sunt mascați în fața casei. Nici până în ziua de azi nu mi s-a spus că am fost interceptat. Eu știu și judecătorul care a dat mandat. Prin iunie-iulie mandatul s-a încheiat, au văzut că nu am nicio treabă. Am și eu prietenii mei, care m-au anunțat că sunt interceptat. Eu nu o să fac ce a făcut Toni. Să mă revoce, eu mă judec și vedem noi cine o să plătească.”, a spus Petre Lăzăroiu pentru Antena3.ro.