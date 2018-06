Judecătorul CCR Petre Lăzăroiu, replică dură pentru Klaus Iohannis: 'Nu mai am nicio îndoială'

Schimb de replici între judecătorul CCR Petre Lăzăroiu și Klaus Iohannis.

Președintele a declarat, marți, că nu există niciun fel de presiune din partea sa asupra judecătorului, care a dezvăluit recent că a avut o discuție cu consiliera prezidențială Simina Tănăsescu, iar aceasta i-ar fi spus că "are o misiune ingrată", după ce la Cotroceni a fost depusă o solicitare a unui ONG de revocare din funcție a magistratului.

În replică, Lăzăroiu a spus că “el nu intră în politică”, dar că șeful statului i-a confirmat că există o astfeld e plângere pe numele său.

„Niciodată nu l-am acuzat pe dl președinte IOhannis că ar fi implicat într-un asemenea scandal. Ceea ce am spus eu este că mi-am pus întrebări și am încercat să mă gândesc ce se află în spatele acestei întâlniri. (...) Este prima oară când dna Simina Tănăsescu mă sună la telefon și îmi cere o întâlnire. Deci, m-am dus la această întâlnire curios, mai ales că mi-a zis că are o sarcină ingrată. Ce a declarat președintele confirmă că există o plângere a unei asociații, la Cotroceni, dar nu s-a gândit să emită un decret. (...) Păi dacă le punem cap la cap și ne mai amintim și declarațiile lui Daniel, care a spus că nu i-a cerut președintelui așa ceva, atunci gândiți dvs cam despre ce este vorba. Dacă președintele a spus că are o plângere și trebuia să mi fie adus la cunoștință, nu mai am nicio îndoială. Să-mi fie cu iertare, nu fac politică și nici nu intru în jocuri politice. Eu am sesizat pericolul care este pentru CCR. Pentru că dacă președintele are o astfel de plângere, trebuia să iasă public să spună că nu se ocupă de o asemenea temă și nu i-a dat mandat dnei Tănăsescu să discute cu dl judecător această chestiune. Eu nu știu dacă i-a trasat, dar din ce a spus dânsul recunoaște că știe și că are o plângere la Cotroceni pe această temă”, a spus Lăzăroiu, într-0 intervenție telefonică, la Antena3.