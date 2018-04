Klaus Iohannis atacă din nou partidul lui Liviu Dragnea: Un scenariu prost ar fi ca PSD să acapareze toate instituțiile statului (VIDEO)

Klaus Iohannis atacă din nou PSD-ul. Şeful statului că social-democraţii lui Liviu Dragnea pun în practică un scenariu prin care vor să acapareze toate instituţiile statului. Se vrea, spune Klaus Iohannis, subjugarea politică a statului.

”Securitatea națională este o temă atât de importantă încât nu poate fi ocupată de o singură instituție. Și în Constituție, toate instituțiile mari au un rol în asigurarea securității naționale.

În acest sens, cred că este important să înțelegem că orice demers făcut de una din aceste părți pentru a schimba sau îmbunătăți cadrul general are nevoie de colaborarea celorlalți. Aici există două scenarii. Un scenariu ar fi ca un PSD dornic să ocupe toate instituțiile statului, să le acapareze, să forțeze schimbări ale legislație în domeniul securității naționale în sensul unui control politic, fără să colaboreze cu Președinția, cu CSAT, cu Armata, cu serviciile. Acesta este un scenariu prost.

Alt scenariu - o coaliție responsabilă care înțelege nevoia legislației în domeniul securității naționale, se ocupă de aceste teme, colaborează cu președinția, cu CSAT cu reprezentanții serviciilor vizate și se obține o legislație modernizată, europeană, care într-adevăr conduce la un cadru care permite o securitate națională modernă, să spunem cetățeanului că statul este capabil pentru a vă apăra așa cum vă doriți cu toții. Acesta este scenariul pe care mi-l doresc și am speranța că va deveni realitate”, a declarat Iohannis.

Întrebat dacă este de acord cu scoaterea serviciilor de sub autoritatea Președințieie și a CSAT, Iohannis a răspuns: ”Nu aș fi de acord”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.