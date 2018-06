Klaus Iohannis, EXASPERAT de ideea eventualei suspendări: 'Asta cu suspendarea devine un fel de OBSESIE publică. Nu există niciun temei pentru aşa ceva' (VIDEO)

Preşedintele Klaus Iohannis a vorbit, marţi, despre scenariul vehiculat public de mai multe voci din PSD privind eventuala sa suspendare, dacă şeful statului nu va respecta decizia Curţii Constituţionale (CCR) în cazul revocării procurorului-şef al DNA.

Klaus Iohannis a reiterat faptul că nu există niciun temei pentru suspendare, arătând că un asemenea scenariu tinde să devină "un fel de obsesie publică".

"Asta cu suspendarea devine un fel de obsesie publică. Nu există niciun temei pentru suspendare. Nu cred că se va face o suspendare și oricum ar fi, deciziile mele nu se iau în funcție de această chestiune. Cei de la PSD avansează tot timpul scenarii și ar fi extraordinar de bine dacă le-ar veni ideea să avanseze soluţii în interesul românilor și al României”, a declarat şeful statului, la finalul întâlnirii cu ambasadorii UE.



