Preşedintele Klaus Iohannis a vorbit din nou, marţi, despre decizia Curţii Constituţionale (CCR) în ceea ce priveşte revocarea şefei DNA.

Şeful statului a dat de înțeles că nu se grăbește să o revoce pe Laura Codruța Kovesi, precizând că nu a terminat de citit motivarea judecătorilor constituţionali.

"Și această săptămână este dedicată cititului", a declarat Iohannis, la finalul întâlnirii cu ambasadorii Uniunii Europene, întrebat dacă a terminat de citit motivarea deciziei CCR în cazul Kovesi.

Preşedintele a precizat că nu a discutat, între timp, cu şefa DNA.

"Nu văd de ce aş discuta, e o decizie pe care eu trebuie să o iau", a spus Iohannis.

Şeful statului a anunţat săptămâna trecută că va citi motivarea CCR până când o va înţelege, precizând totuşi că va da un răspuns într-un termen rezonabil.

