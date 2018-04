Klaus Iohannis, mesaj cu tâlc în apropierea Summitului NATO de la Bruxelles

Președintele Klaus Iohannis participă, miercuri, la primul Summit Parlamentar al Formatului București (B9).

În alocuţiunea susţinută în cadrul sesiunii de deschidere, şeful statului a declarat că Summitul NATO de la Bruxelles, din acest an, va marca o nouă etapă în procesul de adaptare a Alianței la provocările și amenințările actuale de securitate.

Preşedintele a subliniat că România va rămâne "același aliat și partener demn de încredere, responsabil, dedicat deplin proiectelor aliate de consolidare a securității regionale și internaționale"

"Summitul NATO de la Bruxelles, din acest an, va marca o nouă etapă în procesul de adaptare a Alianței la provocările și amenințările actuale de securitate. În pregătirea sa, Summitul Formatului București de la Varșovia din luna iunie, pe care îl voi co-prezida împreună cu Președintele Duda, va avea un rol foarte important. În acest context, implementarea deplină a deciziilor pe care le-am adoptat la Summiturile NATO din Țara Galilor și de la Varșovia este prioritară. În continuare, va trebui să susținem ca prezența aliată pe întregul Flanc Estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră, să fie unitară, coerentă și eficientă, pentru a servi scopului de consolidare a posturii de descurajare și apărare a NATO. România susține ferm inițiativele aliate care ajută la realizarea acestui deziderat.În completarea acestor eforturi, partenerii Alianței, de la Est și Sud, trebuie să beneficieze, în continuare, de atenția și sprijinul NATO pentru consolidarea rezilienței lor. În același timp, susținem inițiativele destinate gestionării amenințărilor din vecinătatea sudică a spațiului euro-atlantic, inclusiv prin creșterea rolului NATO în combaterea terorismului.

De asemenea, România susține ferm dezvoltarea parteneriatului dintre NATO și Uniunea Europeană, în deplină complementaritate. Am încredere că, la Summitul NATO din acest an, vom reitera, prin acțiuni și decizii concrete, unitatea și solidaritatea Aliaților, precum și valoarea unei relații transatlantice solide. Am convingerea că deciziile pe care le vom adopta la Bruxelles, în iulie, vor face ca NATO să fie o Alianță mai puternică, iar România va rămâne același aliat și partener demn de încredere, responsabil, dedicat deplin proiectelor aliate de consolidare a securității regionale și internaționale", a afirmat Klaus Iohannis, conform Administraţiei Prezidenţiale.