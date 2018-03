Klaus Iohannis NU sesizează Comisia de la Veneția pe Legile Justiției

Klaus Iohannis nu va sesiza Comisia de la Veneția în cazul Legilor Justiției, în ciuda cererii adresate de Forumul Judecătorilor.

Președintele afirmă, într-un răspuns pentru Forumul Judecătorilor, că, având în vedere termenele de care dispune pentru promulgarea legilor, de maximum 20 de zile, și de procedura pe care Comisia de la Veneția trebuie să o urmeze în cazul unei astfel de solicitări, "nu poate aprecia dacă o astfel de sesizare ar putea fi valorificată", potrivit hotnews.

Redăm mai jos sărpunsul președintelui Klaus Iohannis

"In prezent, in urma pronuntarii Deciziilor nr. 33/2018, 45/2018 si 61/2018, Curtea Constitutionala a transat unele aspecte legate de constitutionalitatea modificarilor aduse acestor legi prin raportare la motivele invocate in sesizarile primite. In considerentele acestor decizii, Curtea Constitutionala a apreciat ca nu este necesar sa obtina o opinie pe calea unui amicus curiae din partea Comisiei de la Venetia, ceea ce nu exclude solicitarea unei opinii din partea Comisiei de la Venetia de catre alti actori institutionali (Parlament, Guvern sau seful statului).



In conditiile in care Parlamentul Romaniei urmeaza sa puna in acord prevederile declarate neconstitutionale cu dispozitiile legii fundamentale, acesta poate solicita Comisiei de la Venetia o opinie chiar inainte de a demara dezbaterile, cu atat mai mult cu cat legiuitorul nu este tinut de niciun termen pentru a finaliza procesul decizional.



In momentul in care legile vor ajunge la Presedintele Romaniei pentru promulgare, acesta dispune de un termen de 20 de zile calendaristice de la primirea lor in conditiile art. 77 alin. 1 din Constitutia Romaniei, respectiv de un termen de 10 zile calendaristice in conditiile art. 77 alin. 3 din aceeasi lege fundamentala. Presedintele Romaniei nu poate amana promulgarea unei legi dincolo de aceste termene, indiferent de formularea sau nu a unei sesizari catre Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Venetia). Dat fiind procedura pe care Comisia de la Venetia trebuie sa o urmeze in cazul unei astfel de solicitari, nu putem aprecia daca o astfel de sesizare ar putea fi valorificata in termenele de promulgare stabilite de Constitutie pentru Presedintele Romaniei".