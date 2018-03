Liviu Dragnea a făcut anunțul: Toți cei care și-au exprimat dorința să candideze, vor candida. Pe cine susține pentru funcția de președinte al Consiliului Național (VIDEO)

Liviu Dragnea a anunțat vineri, la finalul ședinței Comitetului Executiv Național al PSD că au fost aprobate toate candidaturile celor care au vrut să se încrie pentru ocuparea funcțiilor din partid în perspectiva Congresului de sâmbătă.

Asta înseamnă că pe lista candidaților au fost incluși și cei care au criticat partidul în ultimele zilei.

”Am propus colegilor mei să se aprobe și candidaturile care nu îndeplineau toate condițiile pentru cei patru colegi, respectiv, Ecaterina Andronescu, Nicolae Bănicioiu, Cătălin Rădulescu și Codrin Ștefănescu.

Avem 24 de candidați aprobați. Toți cei care și-au exprimat dorința să candideze, vor candida. Am aprobat propunerile de modificare la statut, organizarea și desfășurarea congresului de mâine, s-a stabilit președintele comisiei de numărare a voturilor, domnul Manda. Au solicitat și s-a aprobat instantaneu să fie observatori din partea candidaților care candidează la funcțiile naționale. (...) Nu am văzut nemulțumiți acolo”, a declarat Liviu Dragnea.

Șeful PSD a mai spus că îl va susține pe Niculae Bădălău pentru funcția de președinte al Consiliului Național.

„I-am spus domnului Bădălău, după congres, o să convocăm Consiliului Național și eu o să-l propun ca președinte al Consiliului Național al PSD. Nu că a picat, a ieșit din sondaje, PSD nu mai e nici în sondaje. Dacă aveam congresul săptămâna viitoare, cred că eram cu minus”, a mai spus Liviu Dragnea.

