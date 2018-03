Liviu Dragnea a propus cinci convenții naționale, care au fost votate în Congresul PSD: Realizările vor rămâne şi viitoarelor guverne, ”dacă vor mai fi altele” (VIDEO)

Liviu Dragnea a cerut, sâmbătă, la Congresul PSD, votul social-democraților pentru cinci convenții naționale, precizând că realizările vor rămâne şi viitoarelor guverne, ”dacă vor mai fi altele”.

Cele cinci convenții privesc teme ca adoptarea monedei Euro, educaţia, cultura, egalitatea de gen şi România 2040 - principalele linii strategice pentru următorii 20 de ani.

”1. Convenția națională pentru adoptatea euro până în 2024. E următorul pas național pe care trebuie să îl facem. La 1 decembrie vreau să propunem un consens politic pentru aderare la zona euro.

2. Convenția pentru președinția Consiliului Uniunii Europene. E o oportunitate majoră pe care trebuie să o fructificăm. Trebuie să lăsăm atacurile de pe plan intern și să vedem ce trebuie să aibă România în vedere și care sunt realizabile. Una dintre ele e repunerea strategiei Dunării, să exploatăm turismul pe acest traseu.

3. Convenția națională pentru cultură. Conține asigurarea unui fond de 1 miliard de euro în următorii 7 ani pentru obiective majore și strategice. Construcția de teatre, săli de spectacole ca să rămână după noi.

4. Convenția națională pentru egalitatea de gen, România paritară. Mă uit la colegii mei, și eu sunt la fel de trist, asta e viața. Egalitatea de șanse între femei și bărbați e un concept important, s-a vorbit mult, dar s-a făcut puțin, din cauza unor bariere de mentalitate. E un obiectiv ambițios al PSD. Să nu considere cineva că noi acordăm un cadou femeilor. Partidul va avea de câștigat pentru că în conducerea lui va fi echilibru și armonie. Noi, partidul, primim acest cadou.

5. Convenția națională România 2040. Politici și programe de dezvoltare strategică a României în următoarele două decenii. Va fi lansat, în dezbatere publică în următoarele luni”, a declarat Liviu Dragnea.

