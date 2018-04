Liviu Dragnea anticipează anunțul lui Klaus Iohannis despre revocarea șefei DNA. În joc intră Tudorel Toader (VIDEO)

Zi decisivă pentru soartea Laurei Codruța Kovesi la șefia DNA.

Preşedintele României, Klaus Iohannis, va susţine luni, 16 aprilie a.c., ora 18:00, o declaraţie de presă, la Palatul Cotroceni, cu privire la revocarea șefei DNA. (Detalii AICI)

În același context, Liviu Dragnea a anticipat de care parte se va situa Klaus Iohannis.

„ Eu ştiu de la doamna prim-ministru că îl susţine în totalitate pe ministrul Toader, şi noi îl susţinem. În funcţie de ce anunţă preşedintele, dacă ministrul intenţionează să înceapă vreun demers, doamna prim-ministru îl va susţine şi noi îi dăm sprijinul politic. ”, a declarat Liviu Dragnea, după ședința CEX al PSD.

Liderul PSD a mai afirmat că „sub nicio forma” nu se ia în calcul ideea de suspendare a președintelui.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.