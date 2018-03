Liviu Dragnea anunță schimbări în RELAȚIILE EXTERNE ale României: Care sunt țările vizate (VIDEO)

Liviu Dragnea a anunțat, sâmbătă, priorităţile PSD în ceea ce privește politica externă a României. Acesta s-a referit la întărirea parteneriatului cu Statele Unite, dar a vorbit și despre construirea de relații cu alte state.

”Perspectiva noastră naţională asupra politicii externe - vom întări Parnteneriatul strategic cu SUA, dezvoltând puternic şi componenta economică. Avem un parteneriat foarte bun pe partea de Apărare, dar eu cred că această ţară, România, are dreptul să beneficieze şi de o componentă economică. Noi ne-am respectat toate angajamentele militare, vrem să avem şi beneficii materiale. (...) Noi am realizat, şi nu altcineva, obiectivul de 2% pentru Apărare. Nu vrem ca acest 2% să plece din ţară, vrem ca cea mai mare parte a echipamentelor militare să se producă în România”, a spus Dragnea, în discursul pe care l-a susținut la Congresul PSD.

Liderul social-democraților a mai spus că executivul vrea să construiască relații în domeniul economic şi în industria de Apărare cu Germania, Franţa, Marea Britanie, dar și cu China.

”O dată pentru totdeauna trebuie să abordăm cu curaj, pragmatism şi cu continuitate uriaşul potenţial de dezvoltare pe care îl avem într-o relaţie de colaborare cu China. Absolut toate ţările doresc să aibă relaţii comerciale, economice şi au început să aibă, şi la noi pentru că unii şi alţii interpretează ei într-un fel sau altul, în condiţiile în care există deschidere foarte mare pe acea parte, au fost tot felul de şovăieli şi ezitări. Vreau să nu mai avem aceste ezitări, dar nici coaliţia, nici Guvernul României”, a mai spus Liviu Dragnea.

