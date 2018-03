Liviu Dragnea anunță SCHIMBĂRI MAJORE care vizează serviciile: ”Statul paralel a infiltrat clasa politică şi societatea civilă” (VIDEO)

Liviu Dragnea a anunțat sâmbătă, la Congresul PSD, că va fi cobtinuat procesul de modificare a legilor justiției și că, totodată, vor fi schimbate legile de funcționare ale serviciilor secrete.

”Mecanismele de control ale instituţiilor de forţă trebuie revizuite. Am aflat cu toţii că statul paralel a infiltrat nu numai clasa politică, dar şi media, societatea civilă. Trebuie să înţelegem că dezbaterea pe legile justiţiei a ajuns la acest nivel de adversitate pentru că în spate stau beneficiarii sistemului ilegal de putere. Această dezbatere va fi dusă până la capăt, până la aprobare! Este un pas de modernizare a societăţii şi vom merge înainte.

PSD va iniţia procesul de reaşezare constituţională şi funcţională a instituţiilor nedemocratice, care acum ceva timp şi-au uitat rostul şi locul în societate. Legile de funcţionare ale serviciilor secrete vor fi actualizate după standardele de transparenţă a omoloagelor europene. Comisiile parlamentare de anchetă îşi vor finaliza concluziile în cel mai scurt timp posibil, iar concluziile vor fi fructificate atât judiciar acolo unde va fi cazul – şi sunt convins că va fi cazul –, cât şi prin îmbunătăţirea cadrului legislativ privind drepturile şi libertăţile fundamentale ale românilor”, a declarat Liviu Dragnea.

Președintele PSD a vorbit și despre ”un alt portocală” care nu trebuie să-i ia pe români în râs.

„Trebuie să vrem şi să ne propunem ca cetăţenii acestei ţări să nu mai fie supravegheaţi ilegal şi fără motiv. Atunci când spunem stat de drept să spunem domnia legii, pentru că asta înseamnă the rule of law. Domnia legii, nu domnia unei instituţii. Trebuie să avem siguranţa că nu vom fi luaţi în râs de un alt portocală”, a mai spus Liviu Dragnea.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.