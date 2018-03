Liviu Dragnea, atac la adresa contestatarilor din PSD: Să nu luăm şansa unor mari personalităţi să ajungă în conducerea partidului (VIDEO)

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri că va încerca s-și convingă colegii ca toate candidaturile să fie luate în considerare.

Să nu luăm şansa ”unor mari personalităţi să ajungă în conducerea PSD”, a comentat ironic Dragnea.

„Am înțeles că unul din candidați nici nu are măcar declarația de candidat, are doar dosarul. Dacă e cazul aprobăm și un dosar gol. Eu m-am abținut când a fost votată această condiție, care a fost votată de toți colegii noștri. Pentru a nu fi discuții am să încerc să-i conving, pentru a nu avea discuții și să nu luăm șansa unor mari personalități să ajungă în conducerea PSD”, a spus ironic Dragnea.

Întrebat dacă este de părere că va colabora mai bine cu o femeie, decât cu un bărbat care să ocupe funcția de președinte executiv, Dragnea a răspuns: „Doamna Dăncilă, împreună cu celelalte nouă doamne din Biroul Permanent Naţional, sunt sigur că vor aduce mai mult echilibru şi mai multă armonie în BPN (...) Zece doamne vor fi în BPN - dacă va fi aleasă doamna Dăncilă, pe care eu o susţin, preşedinte executiv, opt vicepreşedinţi şi preşedinta la Femei".

De asemenea, întrebat dacă premierul Dăncilă va fi ales pentru funcția de președinte executiv al partidului, Dragnea a răspuns: „Votul e sfânt în democraţie”.

