Ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, l-a supărat pe Liviu Dragnea. Preşedintele PSD i-a cerut şefului diplomaţie române să vină în coaliţia de guvernare cu o analiză privind diplomaţii români şi l-a avertizat că nu este în regulă ca România să fie de peste un an fără ambasador în Israel.

"Eu aştept să primim de la Ministerul de Externe o analiză din care să înţelegem şi noi în coaliţie şi primul-ministrul ce avantaje a adus statului român fiecare şef de instituţie diplomatică şi fiecare ataşat comercial. O politică externă care nu poate fi măsurată prin efectele benefice pe care le aduce statului român sau o dimensiune economică pe care trebuie să o abordăm cu foarte mare atenţie şi determinare nu este o politică externă eficientă.

De asemenea, şi eu şi primul-ministru aşteptăm de la Ministerul de Externe propunerea de ambasador pentru Israel. Este mai mult de un an de zile de când România nu are ambasador şi nu este în regulă absolut de loc", a afirmat Liviu Dragnea la finalul unei şedinţe informale a conducerii PSD.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.