Liviu Dragnea și-a încheiat discurul de la Congres cu o întrebare adresată PSD-iștilor: "Vreți să mai fiu în continuare președintele vostru?".

Social-democrații din sală au răspuns ridicându-se în picioare și aplaudând.

"Atunci, așa va fi. Și să nu vă îndoiți niciodată!", le-a dat asigurări Liviu Dragnea.

Funcția de președinte al PSD este singura care nu este supusă votului la Congresul de sâmbătă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.