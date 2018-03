Liviu Dragnea critică acțiunile antiromânești: Suveranitatea României este mai preţioasă decât orice. Vom fi respectaţi dacă nu vom confunda bunele relaţii cu servilismul (VIDEO)

Liviu Dragnea a anunțat, sâmbătă, la Congresul PSD, că partidul pe care îl conduce va propune o lege pentru apărarea suvernaității statului.

”România este un stat suveran, aşa scrie în Constituţie. Să nu uităm asta. Atunci când oameni politici, şefi de instituţii, voci cunoscute ale societăţii îşi sabotează cu bună ştiinţă ţara, (...) în aceste situaţii pierdem suveranitate, independenţă, demnitate, respect şi nu câştigăm nimic. Defăimarea propriei ţări este o faptă foarte gravă, care expune România la riscuri, la sancţiuni, la întârzieri şi la pierderea unor avantaje”, a spus Dragnea, subliniind că ”atacul asupra propriei ţări este o insultă la adresa românilor şi trebuie să înceteze”.

”Suveranitatea României este mai preţioasă decât orice luptă internă pentru putere, decât orice mic interes local şi de aceea este nevoie să o protejăm şi o vom proteja prin legi explicite, dezbătute şi votate în Parlament.

Cu un respect profund îndatorat faţă de statele occidentate, care au contribuit şi contribuie la dezvoltarea noastră, afirm să desenul suveranităţii noastre naţionale trebuie făcut în România şi nu în afara ţării. Noi, ca naţie vom fi respectaţi dacă nu vom confunda bunele relaţii cu servilismul. Şi nu vreau să facem asta”, a mai declarat Liviu Dragnea.

