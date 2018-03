Liviu Dragnea, DESFIINŢAT de un cunoscut analist politic. "Lui Dragnea îi este frică să-și depună mandatul, nu e sigur că va ieși cu bine. E sigur în schimb că va ieși TĂMBĂLĂU"

Istoricul şi analistul politic Stelian Tănase face o analiză a Congresului PSD care va avea loc sâmbătă.

Potrivit acestuia, partidul fierbe înaintea congresului, iar liderului PSD, Liviu Dragnea, "îi este frică să-și depună mandatul, nu e sigur că va ieși cu bine. E sigur în schimb că va ieși tămbălău".

"Congresul PSD a căzut pe neașteptate. A fost decis de unul singur – de Liviu Dragnea care a zis supărat că vrea să își depună mandatul, să îl judece partidul. Cum era de așteptat (Dragnea face des manevra asta cu răzgîndirea) Congresul se ține, dar despre depunerea mandatului nici vorbă. A renunțat spunînd că partidul are încredere în el !!! Dar nu a anulat congresul. Cu excepția funcției de lider suprem toate funcțiile se scot la mezat. Mane, tekel, fares! Lui Dragnea îi este frică să-și depună mandatul, nu e sigur că va ieși cu bine. E sigur în schimb că va ieși tămbălău. Va face o redistribuire a fotoliilor de la vârf. Va rostogoli pe scări infidelii și va înălța în grad fideli.

Cazanul PSD fierbe… Nu e așa de multă liniște cum ar vrea să dea impresia departamentul de imagine și propagandă. Întâi sunt grijile guvernării, atribuirea de fonduri, rivalitățile mai mari ca oricînd. Suntem la al treilea guvern PSD într-un an, iar promisiunile din campania electorală au fost uitate. Totuși, grijile economiei și acoperirii bugetului sunt de neocolit. E de văzut cum se vor descurca miniștrii și liderii PSD. Cifrele sunt cifre. Şi totuși! În ciuda optimismului oficial afișat, datorat celor 7% rată de creștere – românii continuă să părăsească țara în masă. Pleacă pentru că au sentimentul că țara merge într-o direcție greșită din cauza proastei guvernări. Pe scurt, România nu are viitor în ochii celor care pleacă. Dragnea și Dăncilă nu au abordat acest subiect nici măcar o dată.

Cele două schimbări de guvern – Grindeanu și Tudose – au răscolit străfundurile PSD. Oricît de modest ai fi în orășelul tău poți să ajungi ministru mîine sub stindardul lui Dragnea – iute la mînie și cu bucuria rotațiilor de cadre. Dragnea iși alege colaboratori tot mai slabi, pentru că ii vrea neapărat sub nivelul lui. Vremea lui Năstase șef de promoţie, a lui Geoană, ex ambsador la Washington si ministru de externe, a trecut în PSD. Se caută semi-analfabeți, cu doctorate plagiate, absolvenţi la învațământ la distantă la universităţi periferice, cu diplome luate contracost, impostori. Liviu Dragnea a trecut pas cu pas de la eșalonul intâi, la doi, la trei. Acum e cam la al 5-lea eșalon. Aici își caută și alege colaboratorii în ultima vreme. D-le Dăncilă și Carmen Dan sunt așa ceva – Videle. La Congres vom avea încă un exemplu de antiselectie a liderilor. Vor apărea sigur figuri noi de la periferia partidului și a societatii românești.Cu acestea în preajmă Dragnea se simte ceva mai în siguranță.

Ultima chestiune. PSD e pe tobogan în sondaje… Congresul poate evita o discuție deschisă pe această temă. Dar starea de spirit a delegaţilor va fi dominată de această cădere. Dragnea el însuşi se află la jumatate din cota PSD, sub 20%. Nu se află printre primele zece figuri de pe scena politică. Situaţia pune alte paie pe foc în sala congresului…", a scris Stelian Tănase, pe blogul său.