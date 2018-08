Liviu Dragnea a negat vehement informaţia care circula în spaţiul public cum că fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea ar fi consilierul său.

"Mă enervează foarte tare (zvonul - n.r.). Eu cu omul ăsta nu am mai vorbit de un an şi jumătate. Mi-a mai zis cineva că am comunica prin Vasile Dîncu. Nu am nevoie să îl am pe Coldea consilier. Eu am un consilier civil. Eu mă consiliez cu oameni din partid. Încerc să mă gândesc de ce se promovează asta. Nu-mi dau seama de ce. Aş folosi nişte expresii mai dure, dar nu mă caracterizează. Nu e adevărat şi mă irita foarte tare. Coldea nu a fost străin de condamnările mele. Nici el, nici Maior. Eu nu pot să am o relaţie de prietenie cu aceşti doi oameni. Ca să limpezim lucrurile", a declarat Dragnea la Antena3.

"Cu Coldea cred că am vorbit ultima dată la 1 decembrie 2016. Am fost la o vilă de-a SRI din Primăverii, la fasole, tradițional. Eu nu mai vorbesc cu oamenii în care nu am încredere", a mai completat liderul PSD.

În schimb, Liviu Dragnea a afirmat că este foarte bun prieten cu Vasile Dîncu.

"Vasile Dîncu este un foarte bun prieten al meu. Să nu aveți impresia că el este prieten cu Coldea. În guvernul tehnocrat l-a rugat Iohannis să intre, l-a rugat și Cioloș. Ne-am văzut în trei cu Dîncu și Cioloș. Dîncu are un mare merit că a protejat proiectele pe care ei voiau să le distrugă, Cioloș era condus de liberali. Am colaborat foarte bine cu el, colaborăm foarte bine, ne întâlnim mai rar, dar vorbim. El nu a avut o relație foarte bună cu Cioloș", a precizat Dragnea.