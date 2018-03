Liviu Dragnea: În cazul legilor justiției, se duce un conflict între noi, care vrem să aducem legislația în normalitatea secolului 21, și adversarii noștri (VIDEO)

Liviu Dragnea a vorbit, sâmbătă, în discursul pe care l-a susținut la Sala Palatului, despre motivele organizării unui Congres al PSD în acest moment.

Referindu-se la legile justiței, Dragnea a vorbit despre o luptă care, susține el, se dă între coaliția de la guvernare și adversarii politici care ”vor să păstreze rețelele ilegale de păstrare a puterii”.

”Din câte știu eu, atunci când se anunță un congres, în toate organizațiile, toată lumea vrea să ajungă la congres. Este un moment dorit.

O să vă dau cel puțin opt motive pentru care trebuia să facem congresul astăzi.

1. Ne aflăm la capătul primului an de guvernare PSD-ALDE și s-ar impune un bilanț. E nevoie de concluzii politice, economice.

2. Avem un nou guvern și e important să găsim calea prin care această nouă echipă va îndeplini până în 2020 programul de guvernare.

3. Vedem că dezbaterile din spațiul public au căpătat o violență extremă care sufocă societatea și o dezbină. Asta este consecința unei lupte între forțele democratice care au câștigat și vor să exercite în mod legitim puterea și oameni și instituții care se substituie democrației.

Este o atmosferă deteriorată de ură, de suspiciune și de conflict. În cazul legilor justiției, acest conflict se duce între noi, care vrem să aducem legislația în normalitatea secolului 21 și adversarii noștri care vor să păstreze rețelele ilegale de păstrare a puterii.

Astăzi, trebuie să ne convingem dacă vrem să mergem înainte cu acest proces, eu vreau fără ezitare.

4. Vreau să stabilim niște direcții clare de acțiune pentru a reuni România, pentru o dezvoltare pe temen lung.

5. Pentru a avea o conducere a partidului echilibrată a tuturor regiunilor din România, și o reprezentare paritară între femei și bărbați. Eu aș vrea să le spun colegilor să țină cont de faptul că eu mă țin de cuvânt cu ceea ce promit la Congres și la un alt Congres proabil că vom discuta despre dreptul bărbaților de a avea reprezentare 30% în conducerea PSD. Eu am să le propun colegilor să înființăm cât mai repede Organizația de bărbați a PSD, hai, cât mai rapid.

6. Pentru a spune apăsat ideile în care credem cu tărie și cum vedem noi România.

7. Pentru a ne încarca cu încredere și curaj unii de la alții

8. Pentru a spune ce înseamnaă pentru noi Centenarul marii uniri și ce facem pentru asta”, a spus Dragnea.

