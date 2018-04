Liviu Dragnea: Premierul nu are nevoie de sfaturile lui Călin Popescu Tăriceanu (VIDEO)

Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat luni că partidul îl va sprijini pe ministrul Justiției Tudorel Toader dacă acesta va face vreun demers după ce președintele Klaus Iohannis va anunța dacă o revocă sau nu pe Laura Codruța Kovesi de la conducerea DNA.

”Eu știu de la doamna prim-ministru că îl susține în totalitate pe ministrul Toader și noi îl susținem. În funcție de ce va anunța președintele, dacă domnul Toader va vrea să facă un demers, doamna prim-ministru îl va susține și noi îi vom acorda sprijinul politic”, a spus Liviu Dragnea.

Referitor la faptul că liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu spunea că Guvernul ar trebui să sesizeze Curtea Constituțională în care președintele nu acceptă revocarea șefei DNA, Liviu Dragnea a răspuns: ”Am ascultat cu mare atenție și eu, și doamna prim-ministru sfaturile domnului Călin Popescu Tăriceanu. Doamna prim-ministru nu are nevoie să-i spună nimeni să-și asumă resposabilități. Este un om care își asumă singur răspunderi și responsabilități, indiferent ce poziție ocupă”.

Liderul social-democraților a mai spus că nu se pune problema suspendării președintelui Klaus Iohannis, în cazul în care acesta va decide să nu o revoce pe Codruța Kovesi.

„Nu, sub nicio formă nu luăm în calcul ideea de suspendare a președintelui României”, a mai spus Liviu Dragnea.

