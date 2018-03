Liviu Dragnea, PRIMELE DECLARAȚII după rezultatul votului din Congres: Ce le-a transmis noilor lideri ai PSD (VIDEO)

Liviu Dragnea a declarat sâmbătă seară, după anunțarea rezultatelor votului de la Congresul PSD, că noii lideri ai formațiunii trebuie să muncească mai mult pentru partid.

”Aceste funcții pe care le-ați primit de la colegii noștri înseamnă o oportunitate de a munci mai mult pentru partid. Avem un guvern nou, un program de guvernare bun care trebuie spus în aplicare.

În prima parte am convenit împreună un set de acțiuni care pot schimba România în bine. Vreau sa fiți alături de mine, de colegii noștri pentru a face din România țara pe care ne-o dorim cu toții. De luni, la muncă!”, a declarat Liviu Dragnea.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.