Liviu Dragnea a fost primit cu aplauze de unii dintre delegații prezenți, sâmbătă, la Congresul PSD.

”La orice Congres am emoții. Știți la ce am venit astăzi aici? La Congresul PSD!”, a spus Liviu Dragnea, atunci când a ajuns la Sala Palatului.

Dacă unii dintre delegați din interior l-au aplaudat, protestatarii aflați în zonă au scandat mesaje împtriva liderului PSD.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.