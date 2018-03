"Liviule, arată că ești român crescut la țară și cere-ți scuze!" Apel de URGENŢĂ către Liviu Dragnea

Vicepreședintele PNL, Florin Cîțu, îi cere șefului PSD, Liviu Dragnea, să-și ceară scuze public, acuzându-l că “a pus mâna pe toate instituțiile și le folosește cum vrea el”.

Afirmațiile lui Cîțu vin la o zi după decizia CNCD în cazul premierului Viorica Dăncilă, care i-a numit pe unii europarlamentari “autiști”.

Amintim că CNCD a spus că nu este vorba de discriminare în cazul declarației prim-ministrului.

"Liviule, cere-ti scuze!

De anul trecut v-am tot spus ca Dragnea pune mana pe toate institutiile si le foloseste cum vrea el.

Ultima institutie care ma confirma este CNCD prin deciziile la adresa PSD-istilor aliati.

Sa ne amintim cum in data de 7 decembrie 2016, la un post de televiziune, Liviu Dragnea declara „Eu sunt roman, nascut si crescut la tara. Eu sunt crescut sanatos, nu sunt facut in eprubeta." Intră în categoria discursurilor care instigă la acte de discriminare? Da, cu atat mai mult cu cat Dragnea face o diferenta intre "copiii conceputi in eprubeta" si "romani in general".

Aceasta distincție făcută între două categorii de persoane, de catre liderul unui partid mare din Romania si al treilea om in stat (!!!), incurajeaza atitudini discriminatorii, prin simplul rol pe care îl are funcția si influenta lui Dragnea.

Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (publicată în Monitorul Oficial nr. 69 din 31 ianuarie 2002), consideră act de discriminare, conform articolul 19, “orice comportament manifestat în public, având caracter de propagandă naționalist-șovină, de instigare la ură rasială sau națională, ori acel comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnității ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunități și legat de apartenența acestora la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia."

Liviu nu are niciun respect fata de milioanele de femei care apeleaza la aceste masuri si fac sacrificii considerabile. Umileste generatii de copii care exista pe lume datorita acestei stiinte. Nu este nicio rusine, iar astfel de comparatii sunt de neconceput.

Si cu toate astea, n-a facut nimeni niciun scandal, nu s-a sesizat nimeni, nici CNCD nici CNA. Probabil au considerat ca nu este atat de grav, iar Dragnea isi exprima doar o parere personala. La fel cum probabil au considerat si in cazul celorlalti PSD-isti in frunte cu doamna premier Dancila. Dar cand un membru al opozitiei sau un juranlist spune ceva este imediat amendat de CNCD si CNA.

Liviule arata ca esti roman crescut la tara si cere-ti scuze!", a scris liderul PNL pe Facebook.