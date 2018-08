Lovitură pentru PSD! Planul prin care DRAGNEA se menține la PUTERE a fost denunțat! ‘Asta este marea TICĂLOȘIE’

Senatorul PNL Florin Cîțu critică dur programul de guvernare PSD-ALDE, despre care afirmă că se bazează doar pe împrumuturi și pe suprataxarea sectorului privat. În opinia liberalului, actuala putere ignoră investițiile și alocă toate resursele către creștere nesustenabilă a pensiilor și a salariilor.

Totodată, senatorul afirmă că economia a încetinit mai repede decât preconiza, în timp ce alte efecte negative ale guvernării se reflectă în inflație și în dobânzile mari.

”Programul de guveranare al PSD este o ticalosie.

Dupa ce dai la o parte toata propaganda (aici este munca multa) ramane doar asta:

- banii din buget alocati pentru investitii (autostrazi, scoli, spitale etc) + imprumuturi guvernamentale pe termen mediu si lung sunt transferati catre pensii (mai ales speciale) si salarii.

Asta este toata "filosofia".

Mai simplu, suprataxarea sectorului privat pe termen mediu si lung. Acesta este pretul pe care il platim toti pentru ca Dragnea sa mituiasa o parte din electorat si el sa aiba timp sa schimbe legislatia si sa scape de puscarie.

Totul este foarte clar pentru toti romanii. Si de aceea continua sa plece romanii din tara, chiar dupa ce au "crescut" salariile in sectorul bugetar. Si pleaca in special tinerii. Isi dau seama ca ei sunt cei care vor sustine, platind taxe mai mari si mai multe, ticalosiile facute de PSD in acesti ani.

Pana acum, implementarea programului de guvernare al PSD a avut exact efectele estimate de mine- inflatie, dobanzi mari si incetinirea cresterii economice. Recunosc, economia a incetinit mai repede decat ma asteptam. Dar daca nu se opresc, lucrurile in economie se vor deteriora si mai rapid.”, arată Florin Cîțu.