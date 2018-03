LOVITURĂ pentru PSD: Primarul Iașiului, Mihai Chirica, anunță că dă în judecată partidul 

Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a anunțat că dă în judecată PSD pentru că nu ar fi fost informat în legătură cu deciziile Comitetului Executiv, și astfel, susține edilul, i-a fost încălcat dreptul la apărare, informează Libertatea.

Chirica va acționa în instanță atât organizația județeană a PSD, condusă de Maricel Popa, cât și pe cea națională, al cărei șef este Liviu Dragnea.

„Am decis să acţionez în judecată PSD, deoarece, de la deciziile luate în Comitetul Executiv de la nivel naţional al formaţiunii politice, de anul trecut, nici până acum nu am fost informat oficial despre ele. Consider că am dreptul la apărare, ca oricare alt cetăţean al acestei ţări, şi am solicitat obligarea formaţiunii politice la informarea mea cu privire la acele hotărâri, prin care mi-au fost retrase funcţiile politice“, a declarat Mihai Chirica.

La începutul lunii februarie, primarul Iașiului a fost exclus definitiv din PSD, în urma unei decizii luate de conducerea Organizației județene a PSD de la Iași.