Ludovic Orban: Am aprobat textul moțiunii simple împotriva ministrului Carmen Dan. Singurii vinovați pentru ceea ce s-a întâmplat pe 10 august sunt cei care sunt astăzi la guvernare (VIDEO)

Președintele PNL Ludovic Orban a declarat luni că liberalii au aprobat, de principiu, textul unei moțiuni simple împotriva ministrului de Interne Carmen Dan, în contextul incidentelor de la protestul din Piața Victoriei.

”Transformarea președintelui Iohannis într-o țintă este o operațiune de dezinformare, este o acțiune complet lipsită de fundament pentru că președintele nu a făcut altceva decât să ia poziție publică împotriva intervenției în forță a Jandarmeriei, fără să aibă niciun fel de intervenție în ceea ce privește relația cu protestatarii.

Singurii vinovați pentru ceea ce s-a întâmplat pe 10 august sunt cei care sunt astăzi la guvernare.

Acțiunea jandarmilor s-ar desfășurat cu acordul politic al ministrului de Interne, în special acțiunea de reprimare brutală și de golire a Pieței Victoriei s-a făcut în baza ordinului prefectului, care nici până astăzi nu a dat vreo explicație publică pentru motivele care au stat la baza acestui ordin. Sunt convins că niciuna dintre aceste persoane nu ar fi luat deciziile dacă nu ar fi avut girul lui Liviu Dragnea, care are principala responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat în data de 10 august.

Am aprobat proiectul de hotărâre privind înființarea comisiei de anchetă a reprimării brutale a manifestației din 10 august. (...) Am aprobat, de principiu, textul moțiunii simple împotriva ministrului Carmen Dan”, a declarat Ludovic Orban.

