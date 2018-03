Ludovic Orban ar avea un NOU dosar la DNA. Reacţia liderului PNL: "Implicarea numelui meu în acest dosar mi se pare destul de ciudată"

UPDATE:

Președintele PNL, Ludovic Orban, a reacţionat la informaţia potrivit căreia procurorii DNA îl cercetează într-un nou dosar.

El neagă această informaţie, susţinând că nu a fost chemat la nicio instanță judecătorească şi că, potrivit procedurii, ar fi trebuit înștiințat, lucru care nu s-a întâmplat.

”Eu nu am fost citat la nicio instanță, în legătură cu redeschiderea unui dosar care să mă vizeze. În mod normal, dacă m-ar fi vizat pe mine, ar fi trebuit să fiu chemat la instanță și înștiințat de redeschiderea dosarului. Nu am fost chemat la instanță, nu am fost chemat la DNA, ca atare implicarea numelui meu în acest dosar mi se pare destul de ciudată. Este posibilă o redeschidere a dosarului, dar pentru fapte care nu au nicio legătură cu mine”, a afirmat, pentru stiripesurse.ro, liderul PNL, Ludovic Orban.

Liderul PNL, Ludovic Orban, pare să nu scape de problemele cu legea după achitarea definitivă recentă.

El ar avea un nou dosar la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), potrivit Antena 3. Este vorba de cauza Transalpina 3, în care cercetările au fost demarate la sesizarea Corpului de Control al premierului Victor Ponta.

Acest dosar se referă la realizarea tronsonului DN 67C Bengești-Sebeș. De modernizarea acestui tronson se ocupa, la acel moment, omul de afaceri Nelu Iordache .

Ludovic Orban este acuzat de abuz în serviciu cu privire la inițierea, elaborarea, avizarea, prezentarea și adoptarea HG 1141/2008.

Prejudiciul în dosar se ridică, potrivit DNA, la 100 de milioane de euro.

Procurorii anticorupţie au cerut și au obținut la instanţa supremă infirmarea ordonanței de clasare a dosarului și continuarea cercetărilor.