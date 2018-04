Ministrul Educației, întrebat dacă a dat bani universităților pe criterii politice: În niciun caz... nu poate fi PROBATĂ o astfel de afirmație (VIDEO)

Valentin Popa, ministrul Educației, este personaj central zilele acestea într-un scandal de proporții.

Pe 11 aprilie, presa informa că universitățile care au criticat măsurile guvernelor PSD în domeniul educației primesc din septembrie mai puțini bani de la stat pentru licență. Culmea, pedepsite au fost fix cele mai prestigioase universități din România. (Detalii AICI)

Într-un răspuns fără precedent către Ministerul Educației, Universitatea din București a susținut că, din "ură și cu răzbunare, dl. Ministru Popa, alături de colegii săi de partid, dl. Dragnea și d-na Dăncilă, au tăiat drastic din locurile la admitere ale celor mai vechi și mai prestigioase universități românesti, universitățile din Consorțiul Universitaria, și le-au împărțit cu generozitatea boierilor medievali noilor cetăți de scaun ale învățământului universitar românesc". Universitatea din București a mai precizat că "va acționa Ministerul Educației în contencios administrativ" pentru a afla "prin ce miracol 'criteriile' de alocare a cifrelor de școlarizare pentru toamna acestui an au penalizat universitățile din Consorțiu și le-au recompensat pe aproape toate celelalte".

A urmat apoi Universitatea Babeș-Bolyai, care, într-o scrisoare deschisă adresată Guvernului, a vorbit despre ”un apogeu al atacurilor politice” și despre ”condamnarea țării la înapoiere și sărăcie”. (Detalii AICI)

