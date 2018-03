MINISTRUL SĂNĂTĂȚII: “Problema imunoglobulinelor s-a rezolvat parțial! 10.000 de doze din Austria vor intra în țară”(VIDEO)

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a anunțat luni că problema imunoglobulinelor s-a rezolvat parțial. Astfel, în maximum două săptămâni urmează să între în țară 10.000 de doze de imunoglobulină din Austria.

Această măsură are loc după ce guvernul a activat, în urmă cu o săptămâna, mecanismul de protecție civilă în cazul imunoglobulinei, din cauză că medicamentul lipsește de pe piață de mai bine de jumătate de an.

Sorina Pintea a precizat că Austria, Italia și Statele Unite ale Americii s-au oferit să ofere ajutor României în această criză.

Sorina Pintea a adăugat că, după cele 10.000 de doze din Austria, urmează să mai ajungă în România încă 100 de kilograme de imunoglobulină, din Italia și Statele Unite.

"Ceea ce am cerut și urmează să primim ajunge pentru următoarele 2-3 luni", a precizat Sorina Pintea.

Pe de altă parte, întrebată de jurnaliști ce se va întâmplă dacă în următoarele două săptămâni apare vreo urgență, până ca primele 10.000 de doze să între în țară,ministrul Șănătății a răspuns că îi este greu să raspundă la această întrebare.

