UPDATE: Proiectul de modificare a Codului de procedură penală a fost votat luni seară târziu, cu câteva minute înainte de ora 22.00, de plenul Camerei Deputaților, în calitate de cameră decizională, după ore întregi de dezbateri.

Proiectul a fost adoptat cu 175 voturi "pentru", 78 "împotrivă" și 1 abținere.



"De astăzi pedofili, criminali, filmați cu telefonul mobil vor scăpa dacă nu vor fi alte probe! De astăzi România este un rai al infractorilor!", a afirmat Dan Barna, președintele USR, la finalul votului.

Modificările la codul de procedură penală au aprins spirite în Parlament! Opoziţia şi puterea şi-au lansat acuzaţii reciproce în plenul Camera Deputaților în care PSD-ALDE forţează votarea a nu mai puţin de 327 de articole într-o singur[ sear[

Şedinţa de plen a început de la ora 16, când încă raportul nu era gata redactat. Tot luni, proiectul de modificare a fost aprobat şi de comisia specială condusă de Florin Iordache.

Toate amendamentele respinse susținute de USR și PNL au fost respinse.

În timpul dezbaterilor, aleşii din opoziţie şi cei ai puterii şi-au aruncat cuvinte grele. Parlamentarii PNL şi USR au acuzat puterea că fac legi cu dedicaţii pentru a apăra "penalii", în schimb, PSD-ALDE au răspuns că aceştia nu au comportament demn de aleşi şi nu vor decât să blocheze orice acţiune.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.