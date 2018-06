Nicolae Bacalbașa, ENERVAT de protestatarii din fața Palatului Parlamentului: 'Democrația nu e așa...' (VIDEO)

Noaptea ca hoții! Parlamentarii au votat, luni seară, Codul de procedură penală.

La ieșirea din Parlatul Parlemnatului, deputatul PSD Nicolae Bacalbașa a fost luat la întrebări de protestatari. Vizibil deranjat, medicul gălățean nici nu a dorit să stea de vorbă cu oamenii, afirmând că democrația nu înseamnă “urlatul în stradă”.

Codul de procedură penală, cu dedicațuie pentru parlamentarii penali, a trecut, luni noapte, de Parlament, urmând să ajungă pe masa președintelui Klaus Iohannis.

