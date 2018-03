Nicolae Bănicioiu: Dacă alţi colegi au făcut înţelegeri oculte, ar trebui daţi afară chiar în Congresul ăsta (VIDEO)

Deputatul PSD Nicolae Bănicioiu a vorbit într-o intervenţie telefonică în cadrul emisiunii "Se întâmplă acum" realizată de Tudor Barbu despre candidatura sa prentru funcţie de preşedinte executiv al PSD şi despre informaţiile că aceasta nu va fi acceptată de către conducerea PSD.

"Eu mi-am depus candidatura şi nu că am îndrăzneala, pentru că eu vreau să explic câteva chestiuni colegilor mei de partid, dacă doamna Dăncila a vrut să candideze, îi urez succes, cred şi mi-am dovedit susţinerea în multe ocazii, sper să fie o competiţie lipsită de orice suspiciune", a afirmat Nicolae Bănicioiu.

Acesta a afirmat că ia în serios acuzaţiile lansate de Codrin Ştefănescu cum că în Congres vor fi candidaţii lui Liviu Dragnea şi candidaţii partidului, jocurile fiind făcute dinainte, iar în acest context a lansat un apel la normalitate.

"Am auzit asta. Eu iau în serios ce spune Codrin Ştefănescu pentru că într-adevăr se bazează pe nişte afirmaţii şi informaţii pe care le are din zona organizatorilor, însă aş trage un semnal de alarmă, de normalitate. Eu cred că normal este ca la acest congres să aibă acces toţi cei care sunt membri activi ai PSD că de aia se cheamă congres", a precizat Bănicioiu.

Deputatul PSD a lămurit faptul că în ciuda faptului că se spunea că nu are susţinere din partea organizaţiei din care face parte, PSD Iaşi, sunt organizaţii care şi-au manifestat suportul, dând exemplul Brăilei.

Acesta a subliniat că nu vrea niciun sprijin ocult, fiind destul sprijinul membrilor de partid şi că spre deosebire de alţi candidaţi el poate singur să dea telefoane pentru obţinerea sprijinului.

"Nu vreau să mă susţină ocult nimeni, nici dacă îmi e prieten nici dacă e duşman. Nu are cum să mă susţina Victor Ponta pentru că nu mai este membru de partid şi nu vreau să dea telefoane pentru mine cum dau alţii pentru alţi candidaţi, dau eu pentru mine", a afirmat Bănicioiu.

În contextul acuzaţiilor lansate de către Codrin Ştefănescu privind înţelegeri între conducerea PSD, în speţă Liviu Dragnea, şi membri ai "statului paralel", Nicolae Bănicioiu a afirmat că orice coleg care face înţelegeri oculte trebuie dat afară chiar la Congresul de sâmbătă.

"Nu ştiu, nici nu am auzit ce a zis Codrin Ştefănescu, dar intuiesc întrebarea, eu nu am fost parte la nicio strategie ocultă sau neocultă făcută cu nu stiu ce structuri paralele sau neparale. Dacă alţi colegi au făcut chestia asta, ar trebui daţi afară chiar în congresul ăsta, daca există dovezi atunci să îi dăm afară", a cerut Nicolae Bănicioiu.

