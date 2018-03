Nicolae Bănicioiu și Ecaterina Andronescu, FĂRĂ DISCURS la Congresul PSD: Va mai candida doar unul dintre cei doi (VIDEO)

Nicolae Bănicioiu a anunţat că doar unul dintre el și Ecaterina Andronescu va mai candida la Congresul PSD pentru funcția de președinte executiv al PSD.

”Eu cu doamna Andronescu nu vom candida pe aceeaşi funcţie. (...) Suntem oameni serioşi şi ştim foarte bine ce avem de făcut. Va candida doar unul. Ne-am făcut o strategie foarte bună”, a spus Băniciou, precizând că acest anunț va fi făcut și în sală, dacă vor fi lăsați să vorbească.

În programul congresului erau incluse și discursuri ale candidaților, însă, potrivit unor surse, este posibil să se renunțe la acestea și să se treacă direct la vot.

