Numărul 2 în Comisia Europeană a ajuns în România. Timmermans a avut discuții cu liderii de la București. Principalul subiect: Atacurile publice la adresa Justiţiei (VIDEO, FOTO)

UPDATE: În cadrul unei întrevederi, președintele Klaus Iohannis i-a transmis oficialului european că eficiența activității DNA în domeniul luptei împotriva corupției este de necontestat. (Detalii AICI)

UPDATE: Timmermans a avertizat că va păstra Mecanismul de Cooperare și Verificare în domeniul justiției (MCV) după 2019, dacă va fi cazul, şi a subliniat că oamenii obișnuiți nu vor să audă discuţii despre o reformă a justiţiei, făcută spre binele politicienilor. (Detalii AICI)

UPDATE: Social-democratul Florin Iordache, autorul controversatei OUG13 și cel care conduce acum o comisie parlamentară menită să modifice Legile Justiției și Codurile Penale, i-a transmis lui Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, că parlamentarii români îşi doresc ”o reală independenţă a justiţiei” şi în niciun caz aleşii nu-şi doresc ”un război“. (Detalii AICI)

UPDATE: Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a ajuns la Palatul Victoria, pentru discuții cu premierul Viorica Dăncilă. Situația din Justiție a fost, bineînțeles, cel mai fierbinte punct de discuție al zilei. Mai exact, și subiectul revocării Laurei Codruța Kovesi...

Anterior, Timmermans a discutat cu Liviu Dragnea, Călin Popescu Tăriceanu, membrii Comisiei Iordache și cu președintele Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.