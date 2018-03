Numărul 2 în Comisia Europeană îi contrazice pe Dragnea și Tăriceanu: Le-am spus, data viitoare când NU înțeleg, SĂ MĂ SUNE DIRECT (VIDEO)

Numărul doi în Comisia Europeană a venit joi la București pentru a discuta cu liderii români despre Justiție, MCV și revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.

În cadrul unei conferinţe de presă, Frans Timmermans a ținut să precizeze că nu a fost informat eronat cu privire la situația din România, contrazicndu-i astfel pe Dragnea ;i T[riceanu care au acuzat-o pe jurnalista Angela Cristea că a mințit când a transmis informații către liderii UE

” Vreau sa evit orice neintelegere, de aceea am stabilit ca vom avea contacte directe cu toate institutiile implicate. Suntem foarte bine informati, nu va faceti griji, putem fi mereu mai bine informati. Nu am avut impresia ca am fost dezinformati.

Motivul pentru care suntem acum in contact direct, le-am spus ambilor presedinti ca data viitoare cand au impresia ca nu au inteles sa ma sune direct. Angela face o treaba foarte buna, ma informeaza mereu si sunt foarte mandru de ea”, a spus Timmermans.

