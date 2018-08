''Oare ăștia au tras gaze iritante pe nas?'' Deputat PNL, după acuzațiile PSD-ALDE pe tema protestelor: Ce-i împinge pe acești slugoi să iasă la atac și să pupe picioarele lui Dragnea?

De un an și jumătate, de când PSD a câștigat alegerile și a început atacurile împotriva Justiției, românii ies în stradă pentru apărarea independeței Justiției și pentru continuarea luptei anticorupție. Cu toate acestea, social-democrații îl văd vinovat pe președintele Klaus Iohannis.

Sâmbătă, de exemplu, mai mulți social-democrați au emis comunicate, prin care l-au acuzat pe președinte că îndeamnă la proteste, ba chiar că stimulează violențele.

Într-o postare pe Facebook, deputatul PNL Florin Roman s-a întrebat retoric dacă nu cumva social-democrații ”au tras gaze iritante pe nas”. Liberalul a mai dat de înțeles că PSD-iștii nu au trimis respectivele mesaje în bloc din convingere, ci doar din slugărnicie față de șeful lor, Liviu Dragnea.

”Pupincurism, slugărnicie, analfabetism funcțional! Cam astea sunt cuvintele care îmi vin spontan când ma gândesc la declarațiile dinozaurilor politici, care se înghesuie sa-l atace pe președintele Iohannis și pe protestatarii din 10 August. Totul pentru a-i face pe plac condamnatului Liviu Dragnea. In aceasta postare o sa ma refer la europarlamentarii PSD și ALDE, care din spatele unor venituri de peste 20.000 de euro și probabil din vacante luxoase, spurca cu manie proletara președintele și poporul gazat. Mai întâi a fost Grapini de la ALDE pe care eu o încadrez la analfabetism funcțional. Prea rupe limba romană in doua ca sa o bănuiesc de inteligenta. A urmat apoi Norica Nicolai, care vede in romanii bătuți “poze trucate”. Aici e vorba de pupincurism cred eu, dar și de probleme de vedere....grave, grave de tot. Nu s-a lăsat mai prejos nici Mircea Pascu, un dinozaur politic rosu. El vrea amenzi de 15000 de euro pentru protestatari, cu gândul ca tot romanul care muncește in străinătate, aduna 20.000 de euro ca el. Ultimul pe lista, cu voia Dvs, un alt dinozaur politic, și spune brokerul Sima, un spagar, Dan Nica, care vrea comisie de ancheta pentru președinte. Oare ăștia au tras tot gaze iritante pe nas? Ce ii împinge pe acești slugoi, pupincuristi politici, dinozauri politici sa iasă la atac și sa pupe picioarele lui Dragnea? Un singur lucru: locul pe liste la viitoarele europarlamentare și teama ca vor pierde cei 20.000 de euro lunar! Oare romanii bătuți și care au inhalat gaze ii vor uita?”, a scris Florin Roman, pe Facebook.