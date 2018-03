Ovidiu Raețchi, atac dur la adresa lui Dragnea: "Nici Usain Bolt nu îi poate face față când vorbim de fuga de întrebări bărbătești"

Deputatul PNL Ovidiu Raețchi, vicepreşedinte al Comisiei pentru Apărare, a lansat un atac extrem de dur la adresa lui Liviu Dragnea, după ce propunerea de audiere a liderului PSD în comisia de control a activităţii SRI a fost respinsă de către majoritatea PSD-ALDE.

"Ipocrizia lui Liviu Dragnea e uluitoare. Nu am mai văzut pe cineva mai îngrozit de perspectiva de a apărea în fața unei comisii de anchetă sau a unei comisii permanente din Parlament, deși strigă din toți rărunchii că nimic nu e mai respectabil decât autoritatea parlamentară. De ani buni amenință Dragnea cu dezvăluiri și se luptă pe sub mustață cu binomul - dar azi, audierea lui Dragnea în Comisia SRI a fost respinsă tocmai de parlamentarii PSD. Ca să vezi: susține că se roagă de Comisia SRI să fie audiat - și, când e chemat, are un atac de panică.

Când fusese chemat, la insistențele Opoziției, în fața Comisiei de Apărare pentru a detalia atacul la SPP, parlamentarii PSD l-au salvat, pe același model, în ultima clipă, votând cu curaj împotrivă. Au înființat, de ochii lumii, o comisie specială de anchetă care va îngropa subiectul și îl va convoca pe Dragnea la Paștele Cailor. Repet: la Dragnea vorbim de o spaimă nenaturală de ceea ce ar putea să îl întrebe Opoziția în Parlament. Nici Usain Bolt nu îi poate face față când vorbim de fuga de întrebări bărbătești", a scris marţi Ovidiu Alexandru Raeţchi, pe pagina sa de Facebook.

În cadrul Comisiei SRI s-a supus marţi la vot audierea lui Liviu Dragnea pentru data de 20 martie, însă această propunere a fost respinsă de parlamantarii coaliției de guvernare (Detalii AICI).